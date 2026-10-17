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18 Ekim 2026, Günlük Sağlık Burç Yorumu

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astroirem
astroirem Astroloji Editörü
17.10.2026 - 18:01
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Medikal astrolojiye göre, insan bedenini etkileyen gezegenlerin bugünkü hareketlerini inceledik. Kova ve yükselen Kova burçlarının sağlığının bugünün astrolojik olaylarından nasıl etkileneceğini ise dikkatle yorumladık. Peki, 18 Ekim Pazar günü Kova ve yükselen Kova burçları sağlıkla ilgili nelere dikkat etmeli? 

Gökyüzünün şifa enerjilerine göre 18 Ekim Pazar gününüz nasıl geçecek? Tabii bir de bugün kendiniz için ne yapmalısınız, açıklıyoruz.

İşte, Kova ve yükselen Kova burcu günlük medikal astroloji yorumları

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Sevgili Kova ve Yükselen Kova Burçları

Sevgili Kova ve Yükselen Kova Burçları

Sevgili Kova, on ikinci evdeki Ay ile dokuzuncu evdeki Güneş akşam İlk Dördün'de kare kurarken baldır ve ayak bileği çevresinde ağırlık ya da yorgunluk hissedebilirsin. Saat başı birkaç dakika ayağa kalkıp dolaşmak ve baldır kaslarını germek kan dolaşımını rahatlatır. Kariyer evindeki Merkür sabah Ay'la uyumlu olduğu için güne zihinsel olarak sakin başlayabilirsin. Sıvı alımını artır, muz ya da yoğurt gibi potasyumdan zengin besinlere yer ver. Gece telefonu erkenden bırakmak uykunu derinleştirir. Rahat bir ayakkabı giy, akşam baldırlarını ılık suyla gevşet. Uyumadan önce ayak bileklerini yavaşça çevirmek ve bacaklarını yastığa dayamak şişliği azaltır. Kısa bir yürüyüşle dolaşımı hareketlendirmek de yeterli. Sabahları ayağa kalkarken yavaş hareket et. Akşam kısa bir germe hareketiyle günü kapat.

Yarın görüşmek üzere sağlıkla kal…

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astroirem
astroirem
Astroloji Editörü
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