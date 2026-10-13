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Kova Burcu right-white
14 Ekim 2026, Günlük Sağlık Burç Yorumu

Genel Para Sağlık
P C C P P S Çarşamba
astroirem
astroirem Astroloji Editörü
13.10.2026 - 18:01
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Medikal astrolojiye göre, insan bedenini etkileyen gezegenlerin bugünkü hareketlerini inceledik. Kova ve yükselen Kova burçlarının sağlığının bugünün astrolojik olaylarından nasıl etkileneceğini ise dikkatle yorumladık. Peki, 14 Ekim Çarşamba günü Kova ve yükselen Kova burçları sağlıkla ilgili nelere dikkat etmeli? 

Gökyüzünün şifa enerjilerine göre 14 Ekim Çarşamba gününüz nasıl geçecek? Tabii bir de bugün kendiniz için ne yapmalısınız, açıklıyoruz.

İşte, Kova ve yükselen Kova burcu günlük medikal astroloji yorumları

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Sevgili Kova ve Yükselen Kova Burçları

Sevgili Kova ve Yükselen Kova Burçları

Sevgili Kova, Ay'ın Yay'a geçişi sosyal hareketliliği artırıyor, bu da dolaşımını destekliyor; yine de baldır ve ayak bileği çevresinde şişlik hissedersen bacaklarını akşam birkaç dakika yukarıda tut. Öğleye doğru burcundaki Plüton'la Ay'ın sekstili beden alışkanlıklarını değiştirmek için motivasyon veriyor. Öğleden sonra beşinci evdeki Uranüs karşıtlığı heyecanlı bir haberle çarpıntı ya da uykusuzluk getirebilir, kafeini azaltmak ve derin nefes almak sinir sistemini yatıştırır. Kariyer evindeki Venüs retrosu iş stresini omuza yansıtabilir, kısa bir esneme molası yeter. Gece Ay ile Mars'ın üçgeni zihnini canlı tutabilir. Yeterli su içmek ve düzenli uyku bağışıklığı korur. Dar ayakkabılardan kaçın. Akşam bacak germe hareketleri ayak bileği çevresindeki sertliği çözer. Gün sonunda bacaklarını ılık suyla yıkamak da rahatlatır.

Yarın görüşmek üzere sağlıkla kal…

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astroirem
astroirem
Astroloji Editörü
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