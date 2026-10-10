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Kova Burcu right-white
11 Ekim 2026, Günlük Sağlık Burç Yorumu

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astroirem
astroirem Astroloji Editörü
10.10.2026 - 18:01
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Medikal astrolojiye göre, insan bedenini etkileyen gezegenlerin bugünkü hareketlerini inceledik. Kova ve yükselen Kova burçlarının sağlığının bugünün astrolojik olaylarından nasıl etkileneceğini ise dikkatle yorumladık. Peki, 11 Ekim Pazar günü Kova ve yükselen Kova burçları sağlıkla ilgili nelere dikkat etmeli? 

Gökyüzünün şifa enerjilerine göre 11 Ekim Pazar gününüz nasıl geçecek? Tabii bir de bugün kendiniz için ne yapmalısınız, açıklıyoruz.

İşte, Kova ve yükselen Kova burcu günlük medikal astroloji yorumları

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Sevgili Kova ve Yükselen Kova Burçları

Sevgili Kova ve Yükselen Kova Burçları

Sevgili Kova, gündüz Ay'ın uzak mesafe ve eğitim evinde olması kalça ve uyluk bölgesinde hafif bir gerginlik yaratabilir, kısa bir yürüyüşle kan dolaşımını hızlandır. Ay Akrep'e geçtikten sonra kariyer yoğunluğu nedeniyle diz, kemik ve eklemlerinde sertlik hissettirebilir, otururken sık sık pozisyon değiştir. Neptün'ün iletişim evindeki etkisi bilek, el ve omuzlarında yorgunluğa, uykunun da hafif bölünmesine yol açabilir, ekran süresini kısıp ellerini germek iyi gelir. Mars'ın ilişkiler evindeki gerginliği baş ve sinir sistemini yorabilir, kısa nefes molaları ver. Düzenli öğün yemek enerjini dengeler. Akşam birkaç dakika gözlerini kapatıp dinlenmek zihnini sakinleştirir. Yatmadan önce ağır yemekten kaçınmak uykunu rahatlatır.

Yarın görüşmek üzere sağlıkla kal…

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astroirem
astroirem
Astroloji Editörü
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