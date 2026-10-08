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9 Ekim 2026, Günlük Sağlık Burç Yorumu

Genel Para Sağlık
C P P S Ç P Cuma
astroirem
astroirem Astroloji Editörü
08.10.2026 - 18:01
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Medikal astrolojiye göre, insan bedenini etkileyen gezegenlerin bugünkü hareketlerini inceledik. Kova ve yükselen Kova burçlarının sağlığının bugünün astrolojik olaylarından nasıl etkileneceğini ise dikkatle yorumladık. Peki, 9 Ekim Cuma günü Kova ve yükselen Kova burçları sağlıkla ilgili nelere dikkat etmeli? 

Gökyüzünün şifa enerjilerine göre 9 Ekim Cuma gününüz nasıl geçecek? Tabii bir de bugün kendiniz için ne yapmalısınız, açıklıyoruz.

İşte, Kova ve yükselen Kova burcu günlük medikal astroloji yorumları

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Sevgili Kova ve Yükselen Kova Burçları

Sevgili Kova ve Yükselen Kova Burçları

Sevgili Kova, uzun süre ekran başında kalmak bugün bilek ve baldır bölgende kasılma yaratabilir; Ay'ın Terazi'ye geçmesi zihnini yurt dışı, eğitim ve uzak planlara yönlendirirken bedenin biraz geride kalıyor. Dolaşımın yavaşlayabileceği için bacaklarını akşam birkaç dakika yukarıda tutmak şişlik hissini azaltır. Ay'ın burcundaki Plüton'la üçgeni içsel gücünü artırıyor, ama uyku saatlerini kısarsan bağışıklığın bundan etkilenir. Venüs retrosu kariyerdeki bir endişeyi gerilim tipi baş ağrısına çevirebilir, öğle arasında kısa bir yürüyüş buna iyi gelir. Çayı ve kahveyi azaltıp bol su içmek de dolaşımını destekler. Öğle arasında on beş dakika ekransız kalmak kaslarını gevşetir. Ayakta uzun süre kalıyorsan ayak bileklerini çevirmek de iyi gelir. Akşam sıcak bir duşla kaslarını gevşetmek uykuna destek olur.

Yarın görüşmek üzere sağlıkla kal…

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astroirem
astroirem
Astroloji Editörü
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