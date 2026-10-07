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8 Ekim 2026, Günlük Sağlık Burç Yorumu

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astroirem
astroirem Astroloji Editörü
07.10.2026 - 18:01
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Medikal astrolojiye göre, insan bedenini etkileyen gezegenlerin bugünkü hareketlerini inceledik. Kova ve yükselen Kova burçlarının sağlığının bugünün astrolojik olaylarından nasıl etkileneceğini ise dikkatle yorumladık. Peki, 8 Ekim Perşembe günü Kova ve yükselen Kova burçları sağlıkla ilgili nelere dikkat etmeli? 

Gökyüzünün şifa enerjilerine göre 8 Ekim Perşembe gününüz nasıl geçecek? Tabii bir de bugün kendiniz için ne yapmalısınız, açıklıyoruz.

İşte, Kova ve yükselen Kova burcu günlük medikal astroloji yorumları

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Sevgili Kova ve Yükselen Kova Burçları

Sevgili Kova ve Yükselen Kova Burçları

Sevgili Kova, ortak hesaplar ve iş yerindeki yük zihnini fazla meşgul ediyor, bu da bugün gerilim tipi baş ağrısı ve omuz kasılması olarak ortaya çıkabilir. Çalışırken her saat başı gözlerini ekrandan kaldırıp uzağa bakmak ve bileklerini çevirmek fayda sağlar. Ay'ın majör açı yapmadığı bu günde bedenin de ağır işleyebilir; dolaşım ve baldır bölgene dikkat edip uzun süre ayakta ya da oturur durumda kalmaktan kaçın. Retrodaki Venüs kariyerdeki bir stresi bedenine taşıyabilir, akşamları kısa bir yürüyüşle günü kapatmak iyi gelir. Öğle arasında on beş dakika ekransız kalmak kaslarını gevşetir. Çay ve kahveyi azaltıp yerine bol su içmek, baş ağrısının şiddetini hafifletir. Bacaklarını akşam birkaç dakika yukarıda tutmak da şişliğe karşı işe yarar.

Yarın görüşmek üzere sağlıkla kal…

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astroirem
astroirem
Astroloji Editörü
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