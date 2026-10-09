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Kova Burcu right-white
10 Ekim 2026, Günlük Sağlık Burç Yorumu

Genel Para Sağlık
P P S Ç P C Cumartesi
astroirem
astroirem Astroloji Editörü
09.10.2026 - 18:01
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Medikal astrolojiye göre, insan bedenini etkileyen gezegenlerin bugünkü hareketlerini inceledik. Kova ve yükselen Kova burçlarının sağlığının bugünün astrolojik olaylarından nasıl etkileneceğini ise dikkatle yorumladık. Peki, 10 Ekim Cumartesi günü Kova ve yükselen Kova burçları sağlıkla ilgili nelere dikkat etmeli? 

Gökyüzünün şifa enerjilerine göre 10 Ekim Cumartesi gününüz nasıl geçecek? Tabii bir de bugün kendiniz için ne yapmalısınız, açıklıyoruz.

İşte, Kova ve yükselen Kova burcu günlük medikal astroloji yorumları

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Sevgili Kova ve Yükselen Kova Burçları

Sevgili Kova ve Yükselen Kova Burçları

Sevgili Kova, uzun süre ekran başında kalmak bugün bilek, baldır ve ayak bileğinde kasılma yaratabilir; Yeniay eğitim ve yurt dışı evinde başlarken zihnin yoğun bilgi akışıyla meşgul. Sabah Ay'ın iletişim evindeki Satürn'le karşıtlığı omuz, kol ve el bölgende sertlik verebilir, saat başı kollarını çevirmek bunu azaltır. Dolaşımını desteklemek için bacaklarını akşam birkaç dakika yukarıda tutmak şişlik hissini hafifletir. Venüs retrosu kariyerdeki bir endişeyi gerilim tipi baş ağrısına çevirebilir, öğle arasında ekransız kısa bir yürüyüş iyi gelir. Uyku saatlerini kısarsan bağışıklığın bundan etkilenir. Çay ve kahveyi azaltıp su içmek dolaşımı destekler. Öğle arasında on beş dakika ekransız kalmak kaslarını gevşetir. Akşam sıcak bir duş uykuna destek olur. Ayakta uzun süre kalıyorsan ayak bileklerini çevirmek de iyi gelir.

Yarın görüşmek üzere sağlıkla kal…

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astroirem
astroirem
Astroloji Editörü
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