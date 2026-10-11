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Kova Burcu right-white
12 Ekim 2026, Günlük Sağlık Burç Yorumu

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astroirem
astroirem Astroloji Editörü
11.10.2026 - 18:01
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Medikal astrolojiye göre, insan bedenini etkileyen gezegenlerin bugünkü hareketlerini inceledik. Kova ve yükselen Kova burçlarının sağlığının bugünün astrolojik olaylarından nasıl etkileneceğini ise dikkatle yorumladık. Peki, 12 Ekim Pazartesi günü Kova ve yükselen Kova burçları sağlıkla ilgili nelere dikkat etmeli? 

Gökyüzünün şifa enerjilerine göre 12 Ekim Pazartesi gününüz nasıl geçecek? Tabii bir de bugün kendiniz için ne yapmalısınız, açıklıyoruz.

İşte, Kova ve yükselen Kova burcu günlük medikal astroloji yorumları

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Sevgili Kova ve Yükselen Kova Burçları

Sevgili Kova ve Yükselen Kova Burçları

Sevgili Kova, güne girerken burcundaki Plüton'la Ay'ın karesi uykunu bölebilir ve baldır, ayak bileği çevresinde dolaşım sorununu hatırlatabilir. Ay kariyer evinde Venüs'le kavuşunca iş stresi omuz ve boyun bölgene yansıyabilir. Ay ile Mars'ın karesi ortaklık alanında bir gerginlik yaratıp baş ağrısına yol açabilir, kısa bir nefes egzersizi ve ekransız bir mola işe yarar. Retrodaki Venüs duygusal bir yükü bedene aktarabilir. Akşam Merkür'le kavuşan Ay zihnini geç saate kadar çalıştırabilir, yatmadan önce bacaklarını birkaç dakika yukarıda tutmak şişlik hissini azaltır. Uzun süre oturmaktan kaçınmak ve gün içinde yeterli su içmek dolaşımı destekler. Akşam hafif bir yürüyüş ya da bacak germe hareketleri ayak bileği çevresindeki sertliği çözer, düzenli uyku saatleri bağışıklığı da korur.

Yarın görüşmek üzere sağlıkla kal…

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astroirem
astroirem
Astroloji Editörü
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