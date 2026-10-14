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15 Ekim 2026, Günlük Sağlık Burç Yorumu

Genel Para Sağlık
C C P P S Ç Perşembe
astroirem
astroirem Astroloji Editörü
14.10.2026 - 18:01
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Medikal astrolojiye göre, insan bedenini etkileyen gezegenlerin bugünkü hareketlerini inceledik. Kova ve yükselen Kova burçlarının sağlığının bugünün astrolojik olaylarından nasıl etkileneceğini ise dikkatle yorumladık. Peki, 15 Ekim Perşembe günü Kova ve yükselen Kova burçları sağlıkla ilgili nelere dikkat etmeli? 

Gökyüzünün şifa enerjilerine göre 15 Ekim Perşembe gününüz nasıl geçecek? Tabii bir de bugün kendiniz için ne yapmalısınız, açıklıyoruz.

İşte, Kova ve yükselen Kova burcu günlük medikal astroloji yorumları

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Sevgili Kova ve Yükselen Kova Burçları

Sevgili Kova ve Yükselen Kova Burçları

Sevgili Kova, dokuzuncu evindeki Güneş ile yedinci evindeki Jüpiter'in sekstili yoğun bir ders, seyahat ya da toplantı temposu getirebilir; uzun süre aynı pozisyonda kalmak kollarında ve ellerinde soğukluk, parmak uçlarında uyuşma yaratabilir. Her saat başı ellerini ovuşturmak ve omuzlarını gevşetmek dolaşımı rahatlatır. Ay'ın on birinci evden geçişi arkadaş ortamında geç saate kadar kalmana yol açabilir, uykuyu feda etmemek bağışıklığını korur. Üçüncü evindeki Satürn'e Ay'ın üçgeni boyun ve omuz çevresindeki sertliği fark ettiriyor, ılık bir kompresle gevşetebilirsin. Sıcak bir içecek ve yünlü çorap akşam rahatlığı sağlar. Yürüyüşe çıkıp kollarını sallamak kan dolaşımını hızlandırır. Akşam yemeğinde kırmızı mercimek gibi demir içeren besinler enerji düşüklüğünü dengeler. Gün boyu yeterince su içmeyi de ihmal etme.

Yarın görüşmek üzere sağlıkla kal…

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astroirem
astroirem
Astroloji Editörü
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