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Kova Burcu right-white
19 Ekim 2026, Günlük Sağlık Burç Yorumu

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astroirem
astroirem Astroloji Editörü
18.10.2026 - 18:01
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Medikal astrolojiye göre, insan bedenini etkileyen gezegenlerin bugünkü hareketlerini inceledik. Kova ve yükselen Kova burçlarının sağlığının bugünün astrolojik olaylarından nasıl etkileneceğini ise dikkatle yorumladık. Peki, 19 Ekim Pazartesi günü Kova ve yükselen Kova burçları sağlıkla ilgili nelere dikkat etmeli? 

Gökyüzünün şifa enerjilerine göre 19 Ekim Pazartesi gününüz nasıl geçecek? Tabii bir de bugün kendiniz için ne yapmalısınız, açıklıyoruz.

İşte, Kova ve yükselen Kova burcu günlük medikal astroloji yorumları

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Sevgili Kova ve Yükselen Kova Burçları

Sevgili Kova ve Yükselen Kova Burçları

Sevgili Kova, Ay burcuna geçip Plüton'la kavuşurken bedeninde yenilenme isteği uyandırıyor; ancak kariyer evindeki retro Venüs'le kurduğu kare iş yükünü omuz ve ense çevrene yansıtabilir. Çalışırken saatte bir ayağa kalkıp omuz silkmek ve boynunu yavaşça çevirmek sertliği azaltır. Beşinci evdeki Uranüs ile öğleden sonraki Ay üçgeni yeni bir hareket alışkanlığını denemek için güzel bir zaman, hafif bir tempo seç. Üçüncü evdeki Neptün zihnini dağıtabilir, kısa bir nefes egzersizi iyi gelir. Kahvaltıda yulaf ve yoğurt gibi doyurucu besinler tercih et, öğünlerini düzenli tut. Akşam telefonu erkenden bırakıp ılık bir duş al. Gün boyunca bol su iç. Bacaklarını arada bir sallayarak dolaşımı hareketlendir. Sabah güne hafif bir esneme ile başlamak da iyi gelir.

Yarın görüşmek üzere sağlıkla kal…

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astroirem
astroirem
Astroloji Editörü
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