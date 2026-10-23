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Kova Burcu right-white
24 Ekim 2026, Günlük Sağlık Burç Yorumu

Genel Para Sağlık
P P S Ç P C Cumartesi
astroirem
astroirem Astroloji Editörü
23.10.2026 - 18:01
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Medikal astrolojiye göre, insan bedenini etkileyen gezegenlerin bugünkü hareketlerini inceledik. Kova ve yükselen Kova burçlarının sağlığının bugünün astrolojik olaylarından nasıl etkileneceğini ise dikkatle yorumladık. Peki, 24 Ekim Cumartesi günü Kova ve yükselen Kova burçları sağlıkla ilgili nelere dikkat etmeli? 

Gökyüzünün şifa enerjilerine göre 24 Ekim Cumartesi gününüz nasıl geçecek? Tabii bir de bugün kendiniz için ne yapmalısınız, açıklıyoruz.

İşte, Kova ve yükselen Kova burcu günlük medikal astroloji yorumları

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Sevgili Kova ve Yükselen Kova Burçları

Sevgili Kova ve Yükselen Kova Burçları

Sevgili Kova, Güneş ile Venüs'ün kariyer alanında buluşması iş temposunu yükseltirken baldır, ayak bileği ve omuzlarda yorgunluk olabilir. Şafak sökerken Plüton ve Uranüs'le uyumlu açı kuran Ay zihinsel enerjini canlı tutuyor, yine de dinlenme molalarını ihmal etme. Geriye dönen Merkür döneminde telefon ve bilgisayar kullanımını bir miktar azaltmak sinir sistemini destekler. Satürn'le buluşan Ay yakın çevrenle yapılan uzun bir konuşmayla seni yorabilir; kısa bir yürüyüşle zihnini boşalt. Bacaklarını sandalyede çaprazlamak yerine yere basarak otur, akşam ayaklarını ılık suya koyup on dakika dinlendir ve yatmadan önce baldırlarını hafifçe ovala. Bacaklarını yukarı kaldırıp beş dakika dinlendirmek dolaşımı rahatlatır; gün sonunda bol su ve hafif bir akşam yemeği de seni toparlar.

Yarın görüşmek üzere sağlıkla kal…

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astroirem
astroirem
Astroloji Editörü
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