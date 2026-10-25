article/comments-white
article/share-white
Haberler chevron-right-grey Yaşam chevron-right-grey Astroloji chevron-right-grey Kova Burcu chevron-right-grey 26 Ekim Pazartesi Kova Burcu Günlük Para Burç Yorumu

Kova Burcu right-white
26 Ekim 2026, Günlük Para Burç Yorumu

Genel Para Sağlık
S Ç P C C P Pazartesi
astroirem
astroirem Astroloji Editörü
25.10.2026 - 18:01
google-g-white cross-white onedio-o-white
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin plus-blue

Bugün Kova ve yükselen Kova burçlarının finansal kararlarının günün astrolojik olaylarından nasıl etkileneceğini dikkatle ele aldık. Hazır olun, bugün paranızı yönetirken neler yapmanız gerektiğini söylüyoruz. İş hayatı, kariyer hedefleri ve eğitim alanlarında atacağınız adımlar size ne kazandıracak? 26 Ekim Pazartesi günü Kova ve yükselen Kova burçları para mı kazanacak, yoksa para mı kaybedecek? 

Peki günlük burç yorumlarına göre 26 Ekim Pazartesi günü para kazanmak için ne yapmalısınız?

İşte, Kova ve yükselen Kova burcu günlük para falı

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Sevgili Kova ve Yükselen Kova Burçları

Sevgili Kova ve Yükselen Kova Burçları

Sevgili Kova, Dolunay dördüncü evinde, yani ev ve aile alanında doğarken kira, aidat, ev bakım masrafı ya da bir aile bireyiyle ilgili ortak harcama bugün sonuca bağlanabilir. Erken saatlerde Dolunayla birlikte evdeki bir konuyu konuşmanın yolu açılıyor. Ay'ın Plüton'la yapacağı kare burcunda dönüşüm hissi veriyor; eski bir harcama alışkanlığından vazgeçmek için doğru bir gün. Güneş kariyer alanında olduğu için iş yerinde maaş ya da bordro ile ilgili yazışmalar yoğunlaşabilir. Merkür retrosu devam ederken bordrodaki kalemleri bir kez daha kontrol et. Venüs dokuzuncu evinde geri giderken yurt dışı kaynaklı bir ödeme ya da eğitim ücreti varsa iade koşullarını sor. Evdeki küçük bir onarım için fiyatı iki yerden öğren.

Yarın görüşünceye kadar şans seninle olsun…

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Daha uzun vadeli bir astrolojik bakış ister misin?
2026 Seni Neler Bekliyor? Burç Yorumlarını Oku!

Haftalık Kova Burcu Yorumu

Oku right-white

Haftalık Kova Burcu Yorumu

Aylık Kova Burcu Yorumu

Oku right-white

Aylık Kova Burcu Yorumu

Yıllık Kova Burcu Yorumu

Oku right-white

Yıllık Kova Burcu Yorumu

Bugün Hayatında Neler Olacak? Hemen Öğren! 🌟

Kova burcu için yeni fırsatlar kapıda mı? 🌈 Bugün duyguların yoğun mu olacak, yoksa biraz sabır mı gerekecek? 🧐

🔮 Şimdi Oku
astroirem
astroirem
Astroloji Editörü
Tüm İçerikleri right-white
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın