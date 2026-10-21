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Kova Burcu right-white
22 Ekim 2026, Günlük Para Burç Yorumu

Genel Para Sağlık
C C P P S Ç Perşembe
astroirem
astroirem Astroloji Editörü
21.10.2026 - 18:01
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Bugün Kova ve yükselen Kova burçlarının finansal kararlarının günün astrolojik olaylarından nasıl etkileneceğini dikkatle ele aldık. Hazır olun, bugün paranızı yönetirken neler yapmanız gerektiğini söylüyoruz. İş hayatı, kariyer hedefleri ve eğitim alanlarında atacağınız adımlar size ne kazandıracak? 22 Ekim Perşembe günü Kova ve yükselen Kova burçları para mı kazanacak, yoksa para mı kaybedecek? 

Peki günlük burç yorumlarına göre 22 Ekim Perşembe günü para kazanmak için ne yapmalısınız?

İşte, Kova ve yükselen Kova burcu günlük para falı

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Sevgili Kova ve Yükselen Kova Burçları

Sevgili Kova ve Yükselen Kova Burçları

Sevgili Kova, gece yarısından sonra Ay'ın beşinci evindeki Uranüs'le karesi keyif ve eğlence harcamalarında ani bir isteği körükleyebilir; sepetteki ürünü bir gün beklet. Ay'ın ikinci evinde bütün gün yönsüz kalması gelir ve harcama kararlarının bugün netleşmeyeceğini gösteriyor. Kariyer evindeki Merkür yavaşlarken iş yerinde bir ödeme ya da teklif beklediğinden geç gelebilir, rakamları yazılı kayda geç. Akşamüstü aynı evde retro Venüs unutulmuş bir önerini yeniden gündeme getirebilir. Banka bildirimlerini açık bırak; ay sonunda işine yarayacak küçük bir pay ayır. Gereksiz abonelikleri gözden geçir. Ek gelir için düşündüğün bir plan varsa önce maliyetini yaz, sonra karar ver. Alışveriş sitelerindeki kayıtlı kart bilgilerini silmek iyi bir güvenlik adımı olur. Kullanmadığın üyelikleri iptal etmek bütçene nefes aldırır.

Yarın görüşünceye kadar şans seninle olsun…

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astroirem
astroirem
Astroloji Editörü
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