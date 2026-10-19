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Kova Burcu right-white
20 Ekim 2026, Günlük Para Burç Yorumu

Genel Para Sağlık
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astroirem
astroirem Astroloji Editörü
19.10.2026 - 18:02
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Bugün Kova ve yükselen Kova burçlarının finansal kararlarının günün astrolojik olaylarından nasıl etkileneceğini dikkatle ele aldık. Hazır olun, bugün paranızı yönetirken neler yapmanız gerektiğini söylüyoruz. İş hayatı, kariyer hedefleri ve eğitim alanlarında atacağınız adımlar size ne kazandıracak? 20 Ekim Salı günü Kova ve yükselen Kova burçları para mı kazanacak, yoksa para mı kaybedecek? 

Peki günlük burç yorumlarına göre 20 Ekim Salı günü para kazanmak için ne yapmalısınız?

İşte, Kova ve yükselen Kova burcu günlük para falı

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Sevgili Kova ve Yükselen Kova Burçları

Sevgili Kova ve Yükselen Kova Burçları

Sevgili Kova, işten gelen kazancını ve beklentini baştan çizmen gereken bir gün; burcundaki Plüton ile retro Venüs arasındaki kare öğle saatlerinde bunu başlatıyor. Maaş ya da prim konuşmasına hazırlanırken rakamlarını yazılı hâle getir. Gece yarısını geçerken Ay ve Satürn'in sekstili üçüncü evinde fiyat teklifi ve yazışma konularını düzene sokmana yardımcı oluyor. Akşam saatlerinde Merkür'le kurulan kare on ikinci evinde belgelerde ya da aboneliklerde unutulmuş bir noktayı fark ettirebilir. Otomatik ödemelerini taramak ve küçük bir yedek hesap düşünmek de yerinde olur. Gelir hedefini küçük parçalara bölmek motivasyonunu yüksek tutar. Hesap bilgilerini güvenli bir yerde saklamak da önemli. Yeni abonelik tekliflerine temkinli yaklaş ve büyük alışverişi bir gün beklet.

Yarın görüşünceye kadar şans seninle olsun…

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astroirem
astroirem
Astroloji Editörü
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