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Kova Burcu right-white
25 Ekim 2026, Günlük Para Burç Yorumu

Genel Para Sağlık
P S Ç P C C Pazar
astroirem
astroirem Astroloji Editörü
24.10.2026 - 18:01
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Bugün Kova ve yükselen Kova burçlarının finansal kararlarının günün astrolojik olaylarından nasıl etkileneceğini dikkatle ele aldık. Hazır olun, bugün paranızı yönetirken neler yapmanız gerektiğini söylüyoruz. İş hayatı, kariyer hedefleri ve eğitim alanlarında atacağınız adımlar size ne kazandıracak? 25 Ekim Pazar günü Kova ve yükselen Kova burçları para mı kazanacak, yoksa para mı kaybedecek? 

Peki günlük burç yorumlarına göre 25 Ekim Pazar günü para kazanmak için ne yapmalısınız?

İşte, Kova ve yükselen Kova burcu günlük para falı

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Sevgili Kova ve Yükselen Kova Burçları

Sevgili Kova ve Yükselen Kova Burçları

Sevgili Kova, Mars ve Jüpiter'in yedinci evde durması bir ortakla, ekip arkadaşıyla ya da müşteriyle para konusunu açmak için elverişli bir zemin sunuyor. Gelir paylaşımı oranını, ödeme tarihini ve görev dağılımını bir mesajla özetle; karşı taraf onaylasın. Ay'ın gece boyu süren Mars üçgeni konuşmayı yumuşak tutmana yardım ediyor, Jüpiter'le buluşan Ay ise karşı taraftan cömert bir cevap getirebilir. Merkür kariyer evinde geri giderken iş yerindeki ödeme yazışmalarında eksik bilgi olabilir; maaş bordrosundaki kalemleri tek tek kontrol et. Yeni bir yazılım ya da cihaz alacaksan fiyatı bir hafta sonra tekrar kontrol et, indirim gelebilir. Beklemek için gereken sabrı kendine yüklü bir ödül gibi düşün. Ekibinle yapılan harcama toplantısını kısa bir özetle sonlandırmak herkesi rahatlatır.

Yarın görüşünceye kadar şans seninle olsun…

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astroirem
astroirem
Astroloji Editörü
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