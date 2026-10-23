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Kova Burcu right-white
24 Ekim 2026, Günlük Para Burç Yorumu

Genel Para Sağlık
P P S Ç P C Cumartesi
astroirem
astroirem Astroloji Editörü
23.10.2026 - 18:01
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Bugün Kova ve yükselen Kova burçlarının finansal kararlarının günün astrolojik olaylarından nasıl etkileneceğini dikkatle ele aldık. Hazır olun, bugün paranızı yönetirken neler yapmanız gerektiğini söylüyoruz. İş hayatı, kariyer hedefleri ve eğitim alanlarında atacağınız adımlar size ne kazandıracak? 24 Ekim Cumartesi günü Kova ve yükselen Kova burçları para mı kazanacak, yoksa para mı kaybedecek? 

Peki günlük burç yorumlarına göre 24 Ekim Cumartesi günü para kazanmak için ne yapmalısınız?

İşte, Kova ve yükselen Kova burcu günlük para falı

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Sevgili Kova ve Yükselen Kova Burçları

Sevgili Kova ve Yükselen Kova Burçları

Sevgili Kova, Güneş ile Venüs'ün kariyer alanında buluşması maaş, prim ya da yeni bir görev karşılığında ek ücret konusunda güçlü bir pozisyon veriyor. Şafak sökerken Plüton'la sekstil yapan Ay sende saklı bir gelir potansiyelini ortaya çıkarabilir; Uranüs'le kurulan uyumlu açı ise özgün bir iş fikrini sunmak için cesaret veriyor. Merkür geriye dönerken iş sözleşmelerinde, yazılım aboneliklerinde ve onay süreçlerinde gecikme olabilir; yazışmalarını eksiksiz sakla. Satürn'le yan yana gelen Ay yakın çevrenle yaptığın ödünç konuşmalarını ciddiyetle ele almanı istiyor. Terfi ya da zam konuşmasına girmeden önce üç somut başarını kısa notlar halinde hazırla. Gelen yeni iş tekliflerinde ücret, süre ve yan hakları yazılı olarak netleştirmeden hiçbir onay verme.

Yarın görüşünceye kadar şans seninle olsun…

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astroirem
astroirem
Astroloji Editörü
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