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Kova Burcu right-white
23 Ekim 2026, Günlük Para Burç Yorumu

Genel Para Sağlık
C P P S Ç P Cuma
astroirem
astroirem Astroloji Editörü
22.10.2026 - 18:01
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Bugün Kova ve yükselen Kova burçlarının finansal kararlarının günün astrolojik olaylarından nasıl etkileneceğini dikkatle ele aldık. Hazır olun, bugün paranızı yönetirken neler yapmanız gerektiğini söylüyoruz. İş hayatı, kariyer hedefleri ve eğitim alanlarında atacağınız adımlar size ne kazandıracak? 23 Ekim Cuma günü Kova ve yükselen Kova burçları para mı kazanacak, yoksa para mı kaybedecek? 

Peki günlük burç yorumlarına göre 23 Ekim Cuma günü para kazanmak için ne yapmalısınız?

İşte, Kova ve yükselen Kova burcu günlük para falı

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Sevgili Kova ve Yükselen Kova Burçları

Sevgili Kova ve Yükselen Kova Burçları

Sevgili Kova, öğle saatlerinde Güneş kariyer evine geçerken maaş, prim ya da terfi gibi konular yeniden konuşulabilir. Hazırlığını bu sabah yap: son altı ayda yaptığın işleri ve getirdiğin katkıyı üç cümleyle özetle. Daha sabahın ilk ışıklarında kurulan Ay Merkür üçgeni bu cümleleri kurmanı ve yöneticine doğru zamanda anlatmanı kolaylaştırıyor. Merkür yarın retro olacağı için resmi sözleşme ya da zam yazışmasını öğleden önce bitirmek yerinde. İş için alacağın bir ekipman ya da yazılım aboneliğini birkaç gün beklet. Banka hareketlerini iş gelirleri açısından da bir kez gözden geçir. Prim ya da ek ödeme beklediğin bir iş varsa yazılı teyit iste. Küçük bir tasarruf hedefi belirleyip bu ay kenara ayıracağın tutarı yaz.

Yarın görüşünceye kadar şans seninle olsun…

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astroirem
astroirem
Astroloji Editörü
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