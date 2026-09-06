Sevgili İkizler, Uranüs’ün burcunda geri harekete geçmesiyle bu hafta günlük programındaki düzensizlik daha çok gözüne batabilir. Bir gün çok erken, ertesi gün çok geç yatmak gibi sürekli değişen saatlerin varsa önce uyku düzeninden başlamak isteyebilirsin. Bir gecede her şeyi değiştirmeye çalışma; birkaç gün boyunca yatağa girdiğin saati azar azar öne çekmek daha uygulanabilir olabilir. Özellikle gece telefonla geçirdiğin süre uzuyorsa yatmadan biraz önce ekranı bırakmayı dene. Haftaya görüşmek üzere, sağlıkla kal…