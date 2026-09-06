Sevgili İkizler, Merkür’ün Terazi’ye geçmesiyle sevgilinle konuşmak ve birlikte karar almak bu hafta daha kolay olabilir. Uzun zamandır yapmayı düşündüğünüz bir planı sonunda karara bağlayabilir, son dönemde geri planda kalan eğlenceli tarafınızı yeniden hatırlayabilirsiniz. Fakat aynı anda birkaç meseleyi masaya koymak yerine birini halledip sonra diğerine geçmeniz ikinize de daha iyi gelebilir.

Bir süredir biriyle konuşuyorsan mesajlaşmanız bu hafta hızlanabilir. Burada asıl mesele onun senden hoşlanıp hoşlanmadığını çözmeye çalışmak değil; sen bu iletişimi gerçekten sürdürmek istiyor musun, ona bak. Hep sen soru soruyor ve sohbeti sen taşıyorsan bunu da görmezden gelme. Karşındaki de seni merak ediyorsa zaten bunu davranışlarıyla gösterecektir. Haftaya görüşmek üzere, aşkla kal…