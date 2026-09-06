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İkizler Burcu right-white
7 - 13 Eylül 2026, Haftalık Aşk Burç Yorumu

Genel Aşk Para Sağlık
astroirem
astroirem Astroloji Editörü
06.09.2026 - 18:01
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İkizler ve yükselen İkizler burçlarının aşkla imtihanını ve 7 Eylül - 13 Eylül haftasında yaşanacakları dikkatle ele aldık. Aşk, duygusal konular ve ilişkilerine dair değişimleri gözlemlediğimiz 5. evinde ve ortaklıkların kaderini belirleyen 7. evinde hangi gezegenlerin olduğunu inceledik. Peki, haftalık aşk yorumlarına göre İkizler ve yükselen İkizler burçlarının 7 Eylül - 13 Eylül haftası nasıl geçecek? Hafta boyunca duygularınız nasıl değişecek? 

İşte, İkizler ve yükselen İkizler burcu haftalık aşk yorumları

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Sevgili İkizler ve Yükselen İkizler Burçları

Sevgili İkizler ve Yükselen İkizler Burçları

Sevgili İkizler, Merkür’ün Terazi’ye geçmesiyle sevgilinle konuşmak ve birlikte karar almak bu hafta daha kolay olabilir. Uzun zamandır yapmayı düşündüğünüz bir planı sonunda karara bağlayabilir, son dönemde geri planda kalan eğlenceli tarafınızı yeniden hatırlayabilirsiniz. Fakat aynı anda birkaç meseleyi masaya koymak yerine birini halledip sonra diğerine geçmeniz ikinize de daha iyi gelebilir.

Bir süredir biriyle konuşuyorsan mesajlaşmanız bu hafta hızlanabilir. Burada asıl mesele onun senden hoşlanıp hoşlanmadığını çözmeye çalışmak değil; sen bu iletişimi gerçekten sürdürmek istiyor musun, ona bak. Hep sen soru soruyor ve sohbeti sen taşıyorsan bunu da görmezden gelme. Karşındaki de seni merak ediyorsa zaten bunu davranışlarıyla gösterecektir. Haftaya görüşmek üzere, aşkla kal…

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astroirem
astroirem
Astroloji Editörü
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