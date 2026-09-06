Sevgili İkizler, bu hafta haberler, görüşmeler ve değişen programlarla oldukça hareketli geçebilir. 10 Eylül’de Uranüs burcunda retroya dönüyor ve son aylarda hayatında değiştirmeye başladığın bir konuyu yeniden düşünmene neden olabilir. “Ben bunu gerçekten istiyor muyum?” diye sorduğun bir karar varsa hemen geri adım atmak yerine neden tereddüt ettiğini anlamaya çalış. Aynı gün gerçekleşen Başak Yeni Ayı ise evdeki düzeninden özel hayatındaki önceliklerine kadar daha sakin ve sana ait bir alan kurma isteğini artırabilir.

Para konusunda çalışma düzenindeki bir değişikliğin cebine yansıyan tarafını fark edebilirsin. İş yerinde saatlerin değişirse gün içinde dışarıda daha fazla para harcadığını görebilirsin. Tek tek önemsiz görünen bu harcamalar hafta sonunda düşündüğünden fazla tutabilir. Yeni düzene alışırken paranın en çok nereye gittiğini birkaç gün takip etmen yeterli.

Peki ya aşk? Merkür’ün Terazi’ye geçmesiyle aşk hayatında iletişim kolaylaşıyor. Sevgilin varsa birlikte yapmak istediğiniz bir planı sonunda karara bağlayabilir, son zamanlarda eksik kalan eğlenceli tarafınızı yeniden canlandırabilirsiniz. Bir süredir biriyle konuşuyorsan mesajlaşmanız daha sık hale gelebilir. Bu hafta asıl soru “o ne düşünüyor?” değil, senin bu konuşmayı gerçekten sürdürmek isteyip istemediğin olacak. Haftaya görüşmek üzere, sevgiyle kal…