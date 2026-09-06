Sevgili İkizler, çalışma saatlerinde ya da günlük düzeninde yaşanacak bir değişiklik cebinden çıkan parayı da etkileyebilir. Venüs Akrep’e geçerken iş günlerinde fark etmeden daha fazla harcadığını görebilirsin. Birkaç gün boyunca paranın en çok neye gittiğini takip et; böylece hangi masrafın yeni düzenle birlikte arttığını daha kolay anlarsın. Her şeyi kısmak yerine sadece o noktayı düzeltmen yeterli olabilir. Haftaya görüşünceye kadar, şans seninle olsun…