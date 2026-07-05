Sevgili İkizler, bu hafta gökyüzünde Mars ile Neptün’ün kavuşumu, geleceğe dair hedeflerin ve içinde bulunduğun sosyal çevreyi yeniden değerlendirmeni sağlayabilir. Uzun süredir dahil olduğun bir ekip, proje ya da arkadaş grubunda aslında aynı hedefe bakıp bakmadığınızı sorgulayabilirsin. Öte yandan Merkür ile Uranüs arasındaki destekleyici açı, hiç beklemediğin bir mesaj, telefon görüşmesi ya da ani gelişen bir fikirle yönünü değiştirebilir. Özellikle dijital işler, sosyal medya, eğitim ve iletişim alanlarında sürpriz fırsatlar kapını çalabilir.

Maddi konularda bir arkadaş tavsiyesiyle gündemine gelen yatırım fikri, ortak iş önerisi ya da ek gelir modeli dikkatini çekebilir. Ancak Mars-Neptün kavuşumu nedeniyle kulağa fazla kusursuz gelen tekliflerde detayları gözden kaçırmamak önemli olacak. Bu hafta özellikle yazı yazmak, içerik üretmek, eğitim vermek ya da iletişim becerilerini kullanabileceğin alanlar sana yeni kazanç kapıları açabilir.

Aşk hayatında ise Venüs ile Jüpiter’in uyumlu etkisi sosyal çevreni hareketlendirebilir. İlişkisi olan bir İkizler burcuysan partnerinle birlikte yapılacak bir seyahat planı, etkinlik ya da yeni bir ortak hedef ilişkinize iyi gelebilir. Bekar bir İkizler burcuysan arkadaş ortamında tanışacağın biri ya da uzun süredir sohbet ettiğin bir kişinin sende farklı duygular uyandırması mümkün görünüyor.

Bu hafta senin için önemli olan her duyduğun fikrin peşinden gitmek değil, gerçekten seni heyecanlandıran fikri seçmek olacak. Haftaya görüşmek üzere, sevgiyle kal…