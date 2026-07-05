Sevgili İkizler, bu hafta Mars ile Neptün kavuşumu özellikle ekran karşısında uzun süre vakit geçiren İkizler burçlarını etkileyebilir. Uzun süren telefon ve bilgisayar kullanımı göz kuruluğu, bulanık görme hissi ya da baş bölgesinde baskı hissine neden olabilir. Ayrıca dalgınlık nedeniyle anahtar, telefon veya çanta gibi eşyaları unutma ve bunun getirdiği küçük telaşlar günün temposunu artırabilir. Haftaya görüşmek üzere, sağlıkla kal…