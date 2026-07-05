article/comments-white
article/share-white
Haberler chevron-right-grey Yaşam chevron-right-grey Astroloji chevron-right-grey 6 Temmuz - 12 Temmuz İkizler Burcu Haftalık Aşk Burç Yorumu

İkizler Burcu right-white
6 - 12 Temmuz 2026, Haftalık Aşk Burç Yorumu

Genel Aşk Para Sağlık
Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan Yaşam Editörü
05.07.2026 - 18:01
google-g-white cross-white onedio-o-white
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin plus-blue

İkizler ve yükselen İkizler burçlarının aşkla imtihanını ve 6 Temmuz - 12 Temmuz haftasında yaşanacakları dikkatle ele aldık. Aşk, duygusal konular ve ilişkilerine dair değişimleri gözlemlediğimiz 5. evinde ve ortaklıkların kaderini belirleyen 7. evinde hangi gezegenlerin olduğunu inceledik. Peki, haftalık aşk yorumlarına göre İkizler ve yükselen İkizler burçlarının 6 Temmuz - 12 Temmuz haftası nasıl geçecek? Hafta boyunca duygularınız nasıl değişecek? 

İşte, İkizler ve yükselen İkizler burcu haftalık aşk yorumları

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Sevgili İkizler ve Yükselen İkizler Burçları

Sevgili İkizler ve Yükselen İkizler Burçları

Sevgili İkizler, bu hafta aşk hayatında ekran başında kurulan bağlarla gerçek hayattaki hisler arasında ilginç farklar ortaya çıkabilir. Günlerdir hatta haftalardır mesajlaştığın, her konuda anlaştığını düşündüğün biriyle yüz yüze geldiğinde beklediğin elektriği hissedemeyebilirsin. Tam tersine, kısa sohbetler ettiğin ya da çok da dikkatini çekmeyen biriyle birkaç dakikalık bir konuşma seni şaşırtabilir. Neptün retrosu, kelimelerin yarattığı büyüyü dağıtırken geriye gerçekten hissettiklerini bırakıyor.

İlişkisi olan bir İkizler burcuysan, partnerinle aranızdaki iletişim biçimi bu hafta mercek altında olacak. Gün içinde onlarca mesaj atıyor olmanız, gerçekten birbirinizi duyduğunuz anlamına gelmeyebilir. Özellikle yarım bırakılan konuşmalar, “sonra konuşuruz” denilen konular ya da yanlış anlaşılan mesajlar yeniden gündeme gelebilir. Bu hafta ilişkinizde önemli olan ne kadar konuştuğunuz değil, ne kadar anlaştığınız olacak.

Bekar bir İkizler burcuysan, eski bir konuşma ekran görüntüsü, yıllar önce yarım kalmış bir mesajlaşma ya da sosyal medyada karşına çıkan bir isim seni geçmişe götürebilir. Ancak bu dönüş her zaman yeniden başlamak anlamına gelmiyor; bazen insan eski hislerine dönüp gerçekten ne hissettiğini anlamak ister.

Bu hafta aşk hayatında seni şaşırtacak olan şey yeni insanlar değil, eski cümlelerin sende bıraktığı yeni anlamlar olabilir. Haftaya görüşmek üzere, aşkla kal…

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Daha uzun vadeli bir astrolojik bakış ister misin?
2026 Seni Neler Bekliyor? Burç Yorumlarını Oku!

Günlük İkizler Burcu Yorumu

Oku right-white

Günlük İkizler Burcu Yorumu

Aylık İkizler Burcu Yorumu

Oku right-white

Aylık İkizler Burcu Yorumu

Yıllık İkizler Burcu Yorumu

Oku right-white

Yıllık İkizler Burcu Yorumu

Sağlığın İçin Bu Hafta Dikkat Etmen Gerekenler! 🏥

İkizler burcu için sağlık açısından nasıl bir hafta olacak? 🌿 Enerjin yüksek mi yoksa dinlenmen mi gerekiyor? 💆‍♀️

🔮 Şimdi Oku
Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan
Yaşam Editörü
Tüm İçerikleri right-white
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın