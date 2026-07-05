Sevgili İkizler, bu hafta aşk hayatında ekran başında kurulan bağlarla gerçek hayattaki hisler arasında ilginç farklar ortaya çıkabilir. Günlerdir hatta haftalardır mesajlaştığın, her konuda anlaştığını düşündüğün biriyle yüz yüze geldiğinde beklediğin elektriği hissedemeyebilirsin. Tam tersine, kısa sohbetler ettiğin ya da çok da dikkatini çekmeyen biriyle birkaç dakikalık bir konuşma seni şaşırtabilir. Neptün retrosu, kelimelerin yarattığı büyüyü dağıtırken geriye gerçekten hissettiklerini bırakıyor.

İlişkisi olan bir İkizler burcuysan, partnerinle aranızdaki iletişim biçimi bu hafta mercek altında olacak. Gün içinde onlarca mesaj atıyor olmanız, gerçekten birbirinizi duyduğunuz anlamına gelmeyebilir. Özellikle yarım bırakılan konuşmalar, “sonra konuşuruz” denilen konular ya da yanlış anlaşılan mesajlar yeniden gündeme gelebilir. Bu hafta ilişkinizde önemli olan ne kadar konuştuğunuz değil, ne kadar anlaştığınız olacak.

Bekar bir İkizler burcuysan, eski bir konuşma ekran görüntüsü, yıllar önce yarım kalmış bir mesajlaşma ya da sosyal medyada karşına çıkan bir isim seni geçmişe götürebilir. Ancak bu dönüş her zaman yeniden başlamak anlamına gelmiyor; bazen insan eski hislerine dönüp gerçekten ne hissettiğini anlamak ister.

Bu hafta aşk hayatında seni şaşırtacak olan şey yeni insanlar değil, eski cümlelerin sende bıraktığı yeni anlamlar olabilir. Haftaya görüşmek üzere, aşkla kal…