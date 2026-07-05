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İkizler Burcu right-white
6 - 12 Temmuz 2026, Haftalık Para Burç Yorumu

Genel Aşk Para Sağlık
Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan Yaşam Editörü
05.07.2026 - 18:01
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Pek çoğumuzun finansal konularla sınanacağı bir hafta başlıyor. Peki 6 Temmuz - 12 Temmuz haftası İkizler ve yükselen İkizler burçları kazanacak mı, kaybedecek mi? Haftalık yorumlara göre İkizler ve yükselen İkizler burçlarının 6 Temmuz - 12 Temmuz haftası nasıl geçecek? Hafta boyunca ekonomik durumunuz nasıl değişecek? 

İşte, yeni haftanın merakla beklenen haftalık ekonomi ve kariyer yorumları

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Sevgili İkizler ve Yükselen İkizler Burçları

Sevgili İkizler ve Yükselen İkizler Burçları

Sevgili İkizler, bu hafta para konusunda yıllardır ücretsiz yaptığın bir şeyin aslında gelir kaynağına dönüşebileceğini fark edebilirsin. Sürekli arkadaşlarına yardımcı olduğun bir konu, hobi olarak gördüğün bir beceri ya da “zaten iki dakikalık iş” diye düşündüğün bir uğraş için insanların ödeme yapmaya hazır olduğunu görmek seni şaşırtabilir. Neptün retrosu, kendi yeteneklerinin değerini küçümsediğin noktaları daha görünür hale getiriyor. Bir arkadaş sohbeti sırasında duyduğun basit bir fikir bile yeni bir kazanç kapısının başlangıcı olabilir. Bu hafta senin için para, daha çok çalışmaktan değil, zaten yaptığın şeyi farklı gözle görmekten gelebilir. Haftaya görüşünceye kadar şans seninle olsun…

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Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan
Yaşam Editörü
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