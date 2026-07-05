Sevgili İkizler, bu hafta para konusunda yıllardır ücretsiz yaptığın bir şeyin aslında gelir kaynağına dönüşebileceğini fark edebilirsin. Sürekli arkadaşlarına yardımcı olduğun bir konu, hobi olarak gördüğün bir beceri ya da “zaten iki dakikalık iş” diye düşündüğün bir uğraş için insanların ödeme yapmaya hazır olduğunu görmek seni şaşırtabilir. Neptün retrosu, kendi yeteneklerinin değerini küçümsediğin noktaları daha görünür hale getiriyor. Bir arkadaş sohbeti sırasında duyduğun basit bir fikir bile yeni bir kazanç kapısının başlangıcı olabilir. Bu hafta senin için para, daha çok çalışmaktan değil, zaten yaptığın şeyi farklı gözle görmekten gelebilir. Haftaya görüşünceye kadar şans seninle olsun…