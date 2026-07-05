Sevgili Boğa, bu hafta gökyüzünün en güçlü etkilerinden biri olan Mars ile Neptün kavuşumu, uzun süredir otomatik pilotta ilerlettiğin konuları yeniden düşünmene neden olabilir. İş hayatında devam eden bir proje, görev değişikliği ya da iş teklifiyle ilgili “Gerçekten bunu istiyor muyum?” sorusu daha sık aklına gelebilir. Öte yandan Merkür ile Uranüs arasındaki uyumlu açı, beklenmedik bir telefon görüşmesi, ani bir haber ya da son dakika gelişmesiyle iş tarafında yeni kapılar açabilir.

Maddi konularda ise Venüs ve Jüpiter’in destekleyici etkisi yüzünü güldürebilir. Uzun süredir beklenen bir ödeme, prim, ek gelir fırsatı ya da kazanç sağlayabilecek bir fikir gündeme gelebilir. Ancak Mars-Neptün kavuşumu nedeniyle özellikle yatırım, borç verme ya da hızlı kazanç vaat eden konularda detayları iki kez kontrol etmek faydalı olacaktır.

Aşk hayatında ise güven duygusu ön plana çıkıyor. İlişkisi olan bir Boğa burcuysan gelecek planları, birlikte yapılacak harcamalar ya da ortak kararlar ilişkinizde önemli bir gündem maddesi olabilir. Bekar bir Boğa burcuysan, uzun süredir arkadaş olarak gördüğün biriyle ilgili hislerin değişebilir ya da seni etkileyen bir kişinin davranışlarına daha dikkatli bakmaya başlayabilirsin.

Bu hafta gökyüzü sana bazen en doğru kararların aceleyle değil, insanın içi rahat ettiğinde verildiğini hatırlatıyor. Haftaya görüşmek üzere, sevgiyle kal…