article/comments-white
article/share-white
Haberler chevron-right-grey Yaşam chevron-right-grey Astroloji chevron-right-grey 6 Temmuz - 12 Temmuz Boğa Burcu Haftalık Aşk Burç Yorumu

Boğa Burcu right-white
6 - 12 Temmuz 2026, Haftalık Aşk Burç Yorumu

Genel Aşk Para Sağlık
Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan Yaşam Editörü
05.07.2026 - 18:01
google-g-white cross-white onedio-o-white
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin plus-blue

Boğa ve yükselen Boğa burçlarının aşkla imtihanını ve 6 Temmuz - 12 Temmuz haftasında yaşanacakları dikkatle ele aldık. Aşk, duygusal konular ve ilişkilerine dair değişimleri gözlemlediğimiz 5. evinde ve ortaklıkların kaderini belirleyen 7. evinde hangi gezegenlerin olduğunu inceledik. Peki, haftalık aşk yorumlarına göre Boğa ve yükselen Boğa burçlarının 6 Temmuz - 12 Temmuz haftası nasıl geçecek? Hafta boyunca duygularınız nasıl değişecek? 

İşte, Boğa ve yükselen Boğa burcu haftalık aşk yorumları

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Sevgili Boğa ve Yükselen Boğa Burçları

Sevgili Boğa ve Yükselen Boğa Burçları

Sevgili Boğa, bu hafta aşk hayatında uzun süredir normal kabul ettiğin bazı davranışlar dikkatini daha fazla çekmeye başlayabilir. Partnerinin sürekli ertelediği bir plan, konuşulup geçilen ama bir türlü gerçekleşmeyen bir tatil fikri ya da geleceğe dair belirsiz cevaplar artık eskisi kadar rahat hissettirmeyebilir. Neptün retrosunun etkisiyle, sözlerden çok gerçekleşen şeylere odaklanmaya başlayacaksın.

İlişkisi olan bir Boğa burcuysan, ilişkinizin nereye gittiğiyle ilgili daha somut cevaplar arayabilirsin. Özellikle birlikte yaşama, ortak harcamalar, gelecek planları ya da ilişkinin bir sonraki adımı gündeme gelebilir. Bu hafta senin için önemli olan romantik sürprizlerden çok, karşındaki insanın hayatında sana gerçekten nasıl bir yer açtığı olacak.

Bekar bir Boğa burcuysan, uzun süredir arkadaş olarak gördüğün biriyle arandaki dinamik değişebilir. Özellikle seni düzenli olarak arayan, zor zamanlarında yanında olan ya da küçük detayları hatırlayan biri bir anda farklı görünmeye başlayabilir. Öte yandan yalnızca yoğun ilgi gösteren ama hayatında somut bir yer açmayan kişiler eski cazibesini kaybedebilir.

Bu hafta aşk hayatında seni etkileyen şey büyük sözler değil, tekrar eden davranışlar olacak. Haftaya görüşmek üzere, aşkla kal…

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Daha uzun vadeli bir astrolojik bakış ister misin?
2026 Seni Neler Bekliyor? Burç Yorumlarını Oku!

Günlük Boğa Burcu Yorumu

Oku right-white

Günlük Boğa Burcu Yorumu

Aylık Boğa Burcu Yorumu

Oku right-white

Aylık Boğa Burcu Yorumu

Yıllık Boğa Burcu Yorumu

Oku right-white

Yıllık Boğa Burcu Yorumu

Sağlığın İçin Bu Hafta Dikkat Etmen Gerekenler! 🏥

Boğa burcu için sağlık açısından nasıl bir hafta olacak? 🌿 Enerjin yüksek mi yoksa dinlenmen mi gerekiyor? 💆‍♀️

🔮 Şimdi Oku
Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan
Yaşam Editörü
Tüm İçerikleri right-white
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın