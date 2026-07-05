Sevgili Boğa, bu hafta aşk hayatında uzun süredir normal kabul ettiğin bazı davranışlar dikkatini daha fazla çekmeye başlayabilir. Partnerinin sürekli ertelediği bir plan, konuşulup geçilen ama bir türlü gerçekleşmeyen bir tatil fikri ya da geleceğe dair belirsiz cevaplar artık eskisi kadar rahat hissettirmeyebilir. Neptün retrosunun etkisiyle, sözlerden çok gerçekleşen şeylere odaklanmaya başlayacaksın.

İlişkisi olan bir Boğa burcuysan, ilişkinizin nereye gittiğiyle ilgili daha somut cevaplar arayabilirsin. Özellikle birlikte yaşama, ortak harcamalar, gelecek planları ya da ilişkinin bir sonraki adımı gündeme gelebilir. Bu hafta senin için önemli olan romantik sürprizlerden çok, karşındaki insanın hayatında sana gerçekten nasıl bir yer açtığı olacak.

Bekar bir Boğa burcuysan, uzun süredir arkadaş olarak gördüğün biriyle arandaki dinamik değişebilir. Özellikle seni düzenli olarak arayan, zor zamanlarında yanında olan ya da küçük detayları hatırlayan biri bir anda farklı görünmeye başlayabilir. Öte yandan yalnızca yoğun ilgi gösteren ama hayatında somut bir yer açmayan kişiler eski cazibesini kaybedebilir.

Bu hafta aşk hayatında seni etkileyen şey büyük sözler değil, tekrar eden davranışlar olacak. Haftaya görüşmek üzere, aşkla kal…