Sevgili Boğa, bu hafta Mars ile Neptün kavuşumu özellikle boyun ve boğaz bölgesindeki hassasiyetleri görünür hale getirebilir. Klimalı ortamlar, ani hava değişimleri ya da soğuk içecekler nedeniyle boğaz ağrısı veya ses kısıklığı yaşayan Boğalar olabilir. Ayrıca farkında olmadan diş sıkma alışkanlığı çene ve boyun bölgesinde gerginlik hissi yaratabilir. Haftaya görüşmek üzere, sağlıkla kal…