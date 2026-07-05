Sevgili Boğa, bu hafta para konusunda evin içinde duran ama artık kullanılmayan şeyler dikkatini çekebilir. Uzun süredir dolapta bekleyen bir elektronik eşya, kullanılmayan mobilya ya da yıllardır el sürmediğin bazı eşyaları elden çıkarma fikri aklına gelebilir. Neptün retrosunun etkisiyle sahip olduklarınla gerçekten ihtiyaç duydukların arasındaki fark daha görünür hale geliyor. Üstelik küçümsediğin bazı eşyaların beklediğinden daha hızlı alıcı bulması seni şaşırtabilir. Bu hafta kazanç bazen yeni bir şey satın almaktan değil, zaten sahip olduklarını daha verimli kullanmaktan gelebilir. Haftaya görüşünceye kadar şans seninle olsun…