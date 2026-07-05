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Haberler chevron-right-grey Yaşam chevron-right-grey Astroloji chevron-right-grey 6 Temmuz - 12 Temmuz Boğa Burcu Haftalık Para Burç Yorumu

Boğa Burcu right-white
6 - 12 Temmuz 2026, Haftalık Para Burç Yorumu

Genel Aşk Para Sağlık
Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan Yaşam Editörü
05.07.2026 - 18:01
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Pek çoğumuzun finansal konularla sınanacağı bir hafta başlıyor. Peki 6 Temmuz - 12 Temmuz haftası Boğa ve yükselen Boğa burçları kazanacak mı, kaybedecek mi? Haftalık yorumlara göre Boğa ve yükselen Boğa burçlarının 6 Temmuz - 12 Temmuz haftası nasıl geçecek? Hafta boyunca ekonomik durumunuz nasıl değişecek? 

İşte, yeni haftanın merakla beklenen haftalık ekonomi ve kariyer yorumları

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Sevgili Boğa ve Yükselen Boğa Burçları

Sevgili Boğa ve Yükselen Boğa Burçları

Sevgili Boğa, bu hafta para konusunda evin içinde duran ama artık kullanılmayan şeyler dikkatini çekebilir. Uzun süredir dolapta bekleyen bir elektronik eşya, kullanılmayan mobilya ya da yıllardır el sürmediğin bazı eşyaları elden çıkarma fikri aklına gelebilir. Neptün retrosunun etkisiyle sahip olduklarınla gerçekten ihtiyaç duydukların arasındaki fark daha görünür hale geliyor. Üstelik küçümsediğin bazı eşyaların beklediğinden daha hızlı alıcı bulması seni şaşırtabilir. Bu hafta kazanç bazen yeni bir şey satın almaktan değil, zaten sahip olduklarını daha verimli kullanmaktan gelebilir. Haftaya görüşünceye kadar şans seninle olsun…

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Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan
Yaşam Editörü
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