Sevgili Boğa, bugün iş yerinde kıdemli bir figürle veya üst düzey bir yöneticiyle yaşanabilecek otorite savaşı gündeme gelebilir. Mars ile Satürn kavuşumu, seni hırslarınla sistemin kurallarını karşı karşıya getiriyor. Bu çatışmada inatlaşmak yerine, profesyonel sınırlarını ve yetkinliğini somut kanıtlarla ortaya koymalısın. Haklılığını bağırmadan, iş disiplininle kanıtladığında, engellerin aslında senin lehine birer kaleye dönüştüğünü göreceksin.

Maddi anlamda hak ettiğin bir terfinin veya zammın kurumsal kurallar gereği bir süre daha askıda kalması canını sıkabilir. Ancak bu süreçte sergileyeceğin soğukkanlılık, yöneticilerinin sana olan güvenini pekiştirecektir. Sabretmek, bugün senin en kârlı yatırım aracın. Belki de bu süreçte, kendi bağımsız çalışma modelini kurmak için gereken teknik altyapıyı sessizce tamamlamaya odaklanmalısın.

Peki ya aşk? Bugün aşk hayatında partnerinin kısıtlayıcı tavrına veya üzerindeki baskısına karşı sert bir sınır çekmen gerekebilir. Eğer bir ilişkin varsa, aranızdaki özgürlük alanını yeniden tanımlamak bağınızı sağlıklı bir boyuta taşıyacaktır. Bekar bir Boğa burcuysan, bugün flörtleşmek yerine bekarlığın getirdiği kontrol gücünün tadını çıkarmak isteyebilirsin. Zira kimseye hesap vermemek bugünkü en büyük lüksün gibi görünüyor. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...