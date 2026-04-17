Sevgili Boğa, bugün gerçekleşen Ay ve Kuzey Ay Düğümü kavuşumu, bireysel markanı tescillemek veya bir süredir devam eden bir tazminat davasını nihai sonuca ulaştırmak adına sana itici bir güç veriyor. Eğer isminin ya da ürettiğin bir değerin yasal haklarını koruma altına alman gerekiyorsa, bugün atacağın adımlar üzerinde adeta bir koruma kalkanı oluşturacaktır. Geçmişten gelen alacakların veya hakkın olan bedellerin tahsili için de kendini göstermenin zamanı geldi.

İş hayatındaki bu bireysel çıkışın ise sadece kariyerini değil sosyal imajını da tamamen yenileyecektir. Artık başkalarının gölgesinde kalmayı reddedip kendi kaleni inşa etmek adına en doğru bürokratik hamleleri yapıyorsun. Finansal olarak kendi sınırlarını çizdiğinde, çevrendeki tüm direncin kırıldığını ve şartların lehine dönüştüğünü fark edeceksin. Sakın unutma, kararlılığın bugün en büyük sermayen olacak.

Peki ya aşk? Aşk hayatında bugün idare etme ve alttan alma devrini kapatıyorsun. Eğer bir ilişkin varsa, artık kendi kararlarını tek başına alma ve ilişkiyi kendi şartlarına göre şekillendirme cesareti göstereceksin. Bu net tavrın, bağınızı ya çok daha güçlü bir zemine oturtacak ya da sana özgürlüğün kapısını açarak ayrılığın sesine dönüşecek. Tabii bekar bir Boğa burcuysan, bugün kimseye ihtiyaç duymayan kendinden emin ve öz güvenli duruşunla, seni kontrol etmek yerine sana hayran kalacak güçlü ruhu kendine çekebilirsin. Belli ki artık sana güç veren kişiyi arıyorsun! Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...