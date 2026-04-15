Sevgili Boğa, bugün iş hayatında ya da sosyal statünde bir süredir seni kısıtlayan o görünmez engelleri tek bir hamleyle bertaraf ediyorsun. Eğer bir terfi bekliyorsan ya da iş yerindeki o toksik figürle yüzleşmen gerekiyorsa, Mars ile Plüton'un etkisi sana gereken ikna gücünü verecektir. Artık alttan almayı bırakıp kendi yetkinliğini ve emeğini pazarlık masasına en sert haliyle koymalısın. Görünen o ki, sessizce yürüttüğün hazırlıklar bugün itibariyle somut bir otoriteye dönüşüyor.

Maddi alanda ise özellikle dijital yatırımlar, teknolojik aletler veya aracınla ilgili beklediğin bir ödeme/onay haberi kapını çalabilir. Tabii bu süreçte kendi kaynaklarını korumak adına attığın geri adım da elini güçlendirecektir. Önceliğin kendi çıkarların olmalı değil mi? Bu sayede maddi anlamda güçlenebilir ve rahata erebilirsin.

Peki ya aşk? Bugün aşk hayatında duygusal sömürülere karşı bir kalkan oluşturuyorsun. Eğer bir ilişkin varsa, partnerinle arandaki maddi-manevi sınırları yeniden çizerek daha sağlıklı bir zemin inşa edebilirsin. Bekar bir Boğa burcuysan, bugün sosyal medya üzerinden ya da ortak bir tanıdık aracılığıyla, hayatını tamamen organize etmiş ve ne istediğini çok iyi bilen o karizmatik yabancı ile yolların kesişebilir. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…