Sevgili Boğa, bugün Merkür Koç geçişiyle beraber, profesyonel hayatında bir süredir devam eden o yoğun tempoya kısa bir ara verip kafa dinleme ihtiyacı duyabilirsin. İş hayatında sürekli ön planda olmak yerine, projelerini mutfakta hazırlamak ve stratejini kimseye duyurmadan netleştirmek sana daha büyük kazanç getirecek. Eğer bir süredir çözülemeyen bir miras ya da ailevi bir mal paylaşımı konusu varsa, bugün bu dosyaları raftan indirip sonuca bağlamak için gerekli olan o gizli bilgiye ya da belgeye ulaşabilirsin.

Tabii eğer eğitim hayatına devam ediyorsan veya yeni bir uzmanlık alanı arayışındaysan, bugün yurt dışı bağlantılı bir fırsat ya da bir sertifika programı önüne gelebilir. Zihnindeki karmaşayı sadeleştirip hangi alanda derinleşmen gerektiğine karar vereceksin. Özellikle sağlık harcamaların ya da sigorta gibi teknik detaylar üzerinde bir düzenleme yapman gerekebilir; bu konularda yapacağın araştırmalar bütçeni korumanı sağlayacaktır.

Peki ya aşk? Aşk hayatında bugün kelimelerin arkasındaki gerçek niyetler önem kazanıyor. Eğer bir ilişkin varsa, partnerinle baş başa kalıp dış dünyadan izole bir şekilde gelecek planı yapmak ilişkine güven katacak. Bekar bir Boğa burcuysan, bugün tesadüfen gittiğin bir ortamda ya da eski bir tanıdığın aracılığıyla, sessizliği ve duruşuyla sana huzur verecek bir yabancıyla karşılaşabilirsin. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…