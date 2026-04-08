Sevgili Boğa, bugün inandığın değerler ile hayatın katı gerçekleri arasında bir denge kurman gerekecek. Uzaklarla ilgili planların veya uzun vadeli hedeflerin konusunda bir fren mekanizmasıyla karşılaşabilirsin. Bu durum moralini bozmasın. Aslında sistem seni daha sağlam bir temel kurman için uyarıyor. Bugün tecrübeli kişilerin görüşlerine başvurmak, göremediğin detayları fark etmeni sağlayacaktır.

Kariyerinde ise bugün somut sonuçlar alma peşindesin. Yarım kalan işleri toparlamak ve stratejini gözden geçirmek için harika bir gün. Finansal anlamda riskli hareketlerden kaçınmalı, elindeki kaynakları korumaya odaklanmalısın. Otorite figürleriyle yapacağın görüşmelerde mesafeli ama saygılı bir tutum sergilemek, kapıların sana daha kolay açılmasını sağlayacaktır.

Peki ya aşk? Aşkta ise bugün huzur ararken kendini bir sorgulamanın içinde bulabilirsin. Bekar bir Boğa burcuysan, geçmişteki hataları tekrar etmemek adına yeni tanıştığın kişilere karşı oldukça temkinli yaklaşabilirsin. İlişkisi olanlar için ise karşılıklı güvenin test edildiği bir gün olabilir. Küçük kıskançlıkları büyütmek yerine, partnerinle geleceğe dair somut güvenceler üzerine konuşmak daha doğru olacaktır. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…