Sevgili Boğa, bugün duygusal dünyanda huzur ararken kendini sorguladığın bir güven testinin içinde bulabilirsin. Partnerinle olan ilişkinde küçük kıskançlıklar veya geçmiş pürüzler yerine, gelecek güvenceleri ve sarsılmaz sadakat üzerine derinlemesine konuşmalar yapma ihtiyacı duyacaksın.

Ama eğer bekar bir Boğa burcuysan, geçmişteki duygusal hataları tekrar etmemek adına yeni tanıştığın kişilere karşı oldukça mesafeli ve temkinli bir duruş sergileyebilirsin. Tabii bu durumda uçucu vaatler seni hiç heyecanlandırmayacaktır. Çünkü sen sadece verilen sözlerin harfiyen tutulduğunu görmek istiyorsun. Yarın görüşmek üzere, aşkla kal...