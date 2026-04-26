Sevgili Boğa, bu hafta iş dünyasında kimsenin henüz radarında olmayan gizli avantajları fark etme konusunda müthiş bir keskinliğe sahipsin. Herkes aynı standart verilere bakarken, senin farklı bir nüansı yakalayıp onu kazanca dönüştürmen rakiplerinin önüne geçmeni sağlayacaktır. Stratejik bakış açın sayesinde masadaki en kârlı koltuğa otururken, ayrıntıları yönetme becerin çevrende büyük bir hayranlık uyandıracaktır.

Bu arada Uranüs de İkizler burcuna geçiyor ve bu enerjiyle beraber kazançlarını sadece muhafaza etmek yerine akıllıca manevralarla büyütmeye odaklanıyorsun. Profesyonel alanda pasif kalmak yerine ipleri bizzat eline alarak kuralları senin belirlediğin bir yapı inşa edebilirsin. İş çevrendeki saygınlığını güçlendirecek bu yeni tavrın, maddi güvenceni artıracak kapıları aralayacaktır.

Peki ya aşk? Kalbinde birine ya da bir şeye ait olma ihtiyacın her zamankinden daha çok derinleşiyor. Aşkın sadece romantizmden ibaret olmadığını, hayatına ne kadar gerçeklik kattığını daha çok sorguladığın bir süreçten geçiyorsun. Bu aşamada partnerinle arandaki paylaşımın kalitesini artırarak sevgiyi çok daha rafine bir boyuta taşıyabilirsin. Ama bekarsan, vakur ve sakin duruşun, derinlikten korkmayan birinin radarına takılmanı sağlayarak yepyeni bir başlangıcın fitilini ateşleyebilir. Haftaya görüşmek üzere, sevgiyle kal…