Sevgili Boğa, bu hafta kalbinde birine ya da bir şeye ait olma ihtiyacın her zamankinden daha çok derinleşirken, Venüs ve Plüton üçgeninin etkisiyle aşkın sadece romantizmden ibaret olmadığını daha çok sorguluyorsun. Hayatına ne kadar ruhsal gerçeklik kattığını ve seni ne kadar ileriye taşıdığını düşündüğün bu süreçte, sıradan ilgiler seni artık asla mutlu etmiyor.

Bu aşamada ilişkisi olan bir Boğa burcuysa, partnerinle arandaki paylaşımın kalitesini artırarak sevgiyi çok daha rafine ve nitelikli bir boyuta taşıyabilir, sarsılmaz bir güven ortamı inşa edebilirsin. Ama bekarsan, vakur ve sakin duruşun sayesinde derinlikten korkmayan birinin radarına takılabilirsin. Böylece yepyeni bir başlangıcın fitilini ateşleyebilirsin... Fakat hafta sonuna doğru Merkür ve Neptün etkisiyle artan duygusal hassasiyetine karşı kalbini korumayı unutma. Haftaya görüşmek üzere, aşkla kal…