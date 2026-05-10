Sevgili Boğa, bu hafta Güneş ve Merkür kavuşumu bedensel ihtiyaçlarını net şekilde tanımlamanı ve kendine şefkatli molalar vermeni zorunlu kılıyor. Sadece durup dinlenmek adına verdiğin izinler bağışıklığını tazelemeye yetiyor. Zihnini susturup bedenine kulak verdiğinde fiziksel direncinin ne kadar hızla arttığını fark edeceksin.

Kendini şımartmak adına ayırdığın o kıymetli zamanlar sağlığına en büyük yatırımdır. Bedeninin yorulduğunu fark ettiğin anlarda durmayı bilmek seni uzun süreli rahatsızlıklardan koruyacaktır. Ruhsal huzurunu fiziksel dinginlikle taçlandırarak şifalanacaksın. Haftaya görüşmek üzere, sağlıkla kal…