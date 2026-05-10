11 Mayıs - 17 Mayıs Boğa Burcu Haftalık Burç Yorumu

11 - 17 Mayıs 2026, Haftalık Burç Yorumu

astroirem
astroirem Astroloji Editörü
10.05.2026 - 18:01

Koskoca bir haftayı daha geride bırakırken, yeni haftada gökyüzünden haberlerimiz var! Boğa ve yükselen Boğa burçları 11 Mayıs - 17 Mayıs haftasında aşktan mı gülecek, yoksa paradan mı? Haftanın aşk, para, sağlık ve kariyer fırsatlarıyla dolu dolu 7 gün var önümüzde.

Peki haftalık burç yorumlarına göre 11 Mayıs - 17 Mayıs haftan nasıl geçecek? Bu hafta Boğa ve yükselen Boğa burçlarını neler bekliyor?

İşte, Boğa ve yükselen Boğa burcuna özel haftalık burç yorumları

Sevgili Boğa ve Yükselen Boğa Burçları

Sevgili Boğa, bu haftanın ortasında Merkür ile Jüpiter arasındaki uyumlu açı kelimelerini büyük bir ustalıkla seçerek uzun vadeli uzlaşı zeminleri hazırlamanı sağlıyor. Yeni Ay'ın burcundaki etkileri hafta sonunda kendi kimliğini ve değerlerini yansıtan sağlam temelli projelere ilk somut adımı atmanı kolaylaştırıyor. Profesyonel dünyada sesini en gür lakin en zarif haliyle duyuracağın mecburi bir yükseliş seni bekliyor.

Güneş ve Merkür kavuşumu bedensel ihtiyaçlarını net şekilde tanımlamanı ve kendine şefkatli molalar vermeni zorunlu kılıyor. Sadece durup dinlenmek adına verdiğin izinler bağışıklığını tazelemeye yetiyor. Zihnini susturup bedenine kulak verdiğinde fiziksel direncinin ne kadar hızla arttığını fark edeceksin.

Peki ya aşk? Venüs ile Chiron arasındaki etkileşim geçmişte yeterince anlaşılamadığını hissettiğin ince kırgınlıkların telafisini yaşamanı sağlıyor. Karşındaki insanın sunduğu nazik düşünceler kalbindeki mesafeleri incelikle kapatıyor. İlişkisi olan Boğa burçları için ise yaraları saran ve güveni tazeleyen son derece kıymetli bir dönem başlıyor. Haftaya görüşmek üzere, sevgiyle kal…

