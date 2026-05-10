11 Mayıs - 17 Mayıs Boğa Burcu Haftalık Para Burç Yorumu

11 - 17 Mayıs 2026, Haftalık Para Burç Yorumu

astroirem Astroloji Editörü
10.05.2026 - 18:01

Pek çoğumuzun finansal konularla sınanacağı bir hafta başlıyor. Peki 11 Mayıs - 17 Mayıs haftası Boğa ve yükselen Boğa burçları kazanacak mı, kaybedecek mi? Haftalık yorumlara göre Boğa ve yükselen Boğa burçlarının 11 Mayıs - 17 Mayıs haftası nasıl geçecek? Hafta boyunca ekonomik durumunuz nasıl değişecek? 

İşte, yeni haftanın merakla beklenen haftalık ekonomi ve kariyer yorumları

Sevgili Boğa ve Yükselen Boğa Burçları

Sevgili Boğa, bu hafta Merkür ile Jüpiter arasındaki uyumlu açı kelimelerini büyük bir ustalıkla seçerek uzun vadeli uzlaşı zeminleri hazırlamanı sağlıyor. Yeni Ay'ın burcundaki etkileri hafta sonunda kendi kimliğini ve değerlerini yansıtan sağlam temelli projelere ilk somut adımı atmanı kolaylaştırıyor. Profesyonel dünyada sesini en gür lakin en zarif haliyle duyuracağın mecburi bir yükseliş seni bekliyor.

Mesleki hedeflerine doğru ilerlerken sergilediğin kararlı tutum yöneticilerinin derin takdirini kazanacaktır. Maddi kazancını artıracak yepyeni anlaşmalar kapını çalarken finansal dengeni koruyacak stratejiler belirleyeceksin. Kariyerinde kendi vizyonunu somut gerçekliğe dönüştüreceğin verimli saatler yaşıyorsun. Haftaya görüşünceye kadar şans seninle olsun…

