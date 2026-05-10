Sevgili Boğa, bu hafta Merkür ile Jüpiter arasındaki uyumlu açı kelimelerini büyük bir ustalıkla seçerek uzun vadeli uzlaşı zeminleri hazırlamanı sağlıyor. Yeni Ay'ın burcundaki etkileri hafta sonunda kendi kimliğini ve değerlerini yansıtan sağlam temelli projelere ilk somut adımı atmanı kolaylaştırıyor. Profesyonel dünyada sesini en gür lakin en zarif haliyle duyuracağın mecburi bir yükseliş seni bekliyor.

Mesleki hedeflerine doğru ilerlerken sergilediğin kararlı tutum yöneticilerinin derin takdirini kazanacaktır. Maddi kazancını artıracak yepyeni anlaşmalar kapını çalarken finansal dengeni koruyacak stratejiler belirleyeceksin. Kariyerinde kendi vizyonunu somut gerçekliğe dönüştüreceğin verimli saatler yaşıyorsun. Haftaya görüşünceye kadar şans seninle olsun…