Sevgili Boğa, bu ay senin için oldukça hareketli geçecek gibi görünüyor. Venüs'ün Balık burcuna yaptığı seyahat, sana hayal bile edemeyeceğin bir maddi konfor sunuyor. Hatta Uranüs'ün burcundan ayrılmadan önce sana bir veda hediyesi olarak dijital dünyadan bir servet kazanma fırsatı da getiriyor.

Özellikle de 20 Nisan'da Güneş'in burcuna geçmesiyle beraber maddi kaynaklarını büyütme konusunda tüm yetki eline geçiyor. Bu dönemde lüks ve kaliteli yaşam standartlarını zirveye taşıyacak yatırımlar yapabilirsin. Bu arada, üzerinde titizlikle çalıştığın bir mülk alımını tamamlayabilir ve hayata geçirebilirsin. Nisan ayı boyunca konfor odaklı işlerin karşılığını alacak ve bu ayın başarılı yıldızı olacaksın.

Peki ya aşk? Aşk hayatında ise Venüs ve Satürn arasındaki sert etkileşim, ilişkinde saklanan bir ihanetin veya sadakat sınavının aniden gündeme gelmesine neden olabilir. Bakalım bu senin için aşkın yeneceği bir sadakat sınavı mı olacak, yoksa ayrılığı beraberinde getirecek bir facia mı? Tabii eğer bekarsan, sosyal çevrende tanışacağın etkileyici bir yabancı seni alışık olmadığın, tehlikeli ama bir o kadar da cazip bir oyunun içine çekebilir. Heyecan verici flörtler, sınırlarını zorlayan yakınlaşmalar ve partnerinden gelecek o çok özel ya da gösterişli hediyelere kendini bırakabilirsin. Gelecek ay görüşmek üzere, sevgiyle kal…