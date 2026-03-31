Sevgili Boğa, bu ay Venüs ve Satürn arasındaki çekişme, ilişkindeki gizli kapaklı işleri gün yüzüne çıkarabilir. Belki de bir süredir hissettiğin ama göz ardı ettiğin bir ihanetin farkına varabilirsin ya da sadakatinin test edildiği bir durumla karşı karşıya kalabilirsin. Bu durum, aşkın her türlü engeli aşacağı bir sadakat sınavı mı olacak, yoksa beklenmedik bir ayrılığın habercisi mi olacak, hep birlikte göreceğiz.

Eğer bekarsan, bu ay sosyal çevrende tanışacağın, sana alışık olmadığın bir heyecan sunacak bir yabancıyla karşılaşabilirsin. Bu kişi, seni tehlikeli ama bir o kadar da çekici bir oyunun içine çekebilir. Tabii bir ilişkin varsa, partnerinden gelecek o çok özel ya da gösterişli bir hediyeyle şımartılabilirsin. Kendini bu aşk rüzgarına bırak ve neler olacağını gör... Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…