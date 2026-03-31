article/comments-white
article/share-white
Haberler chevron-right-grey Yaşam chevron-right-grey Astroloji chevron-right-grey Nisan Boğa Burcu Aylık Aşk Burç Yorumu

Boğa Burcu right-white
Nisan 2026, Aylık Aşk Burç Yorumu

Genel Aşk Para Sağlık
astroirem
astroirem Astroloji Editörü
31.03.2026 - 18:01

'Yeni ay, yeni fırsatlar' demenin tam zamanı. Nisan ayında yaşanacak astrolojik olayları, aşktan yana şansını merak eden Boğa ve yükselen Boğa burçları için dikkatle değerlendirdik. Peki, bu ay hayatınızda hangi sürprizler yaşanacak? 

Boğa ve yükselen Boğa burçlarının aşk hayatında neler olacağını da söylüyoruz. Bakalım, Nisan ayında duygularınız nasıl değişecek?

İşte, Nisan ayına özel aylık aşk yorumları

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Sevgili Boğa ve Yükselen Boğa Burçları

Sevgili Boğa, bu ay Venüs ve Satürn arasındaki çekişme, ilişkindeki gizli kapaklı işleri gün yüzüne çıkarabilir. Belki de bir süredir hissettiğin ama göz ardı ettiğin bir ihanetin farkına varabilirsin ya da sadakatinin test edildiği bir durumla karşı karşıya kalabilirsin. Bu durum, aşkın her türlü engeli aşacağı bir sadakat sınavı mı olacak, yoksa beklenmedik bir ayrılığın habercisi mi olacak, hep birlikte göreceğiz.

Eğer bekarsan, bu ay sosyal çevrende tanışacağın, sana alışık olmadığın bir heyecan sunacak bir yabancıyla karşılaşabilirsin. Bu kişi, seni tehlikeli ama bir o kadar da çekici bir oyunun içine çekebilir. Tabii bir ilişkin varsa, partnerinden gelecek o çok özel ya da gösterişli bir hediyeyle şımartılabilirsin. Kendini bu aşk rüzgarına bırak ve neler olacağını gör... Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın