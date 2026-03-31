Sevgili Boğa, bu Nisan ayı senin için adeta bir yeniden doğuşa işaret ediyor. Venüs'ün Balık burcundaki seyahati, senin için lenf sistemini temizleyen ve ruhunu dinlendiren bir arınma döngüsünü tetikliyor. Bu dönemde, boğaz ve boyun bölgelerinde biriken ve söylenmemiş sözlerden kaynaklanan tüm gerginlikler, suyun iyileştirici gücü ve ses terapileriyle birlikte tamamen ortadan kalkıyor.

Bedeninin toprak elementine olan derin ihtiyacını, doğa ile iç içe gerçekleştirdiğin çıplak ayaklı yürüyüşlerle karşılayabilirsin. Bu yürüyüşler, sinir sistemini adeta yeniden inşa ediyor ve sana huzur dolu bir rahatlama sağlıyor. Bu arada fiziksel dayanıklılığın da zirveye ulaşıyor. Gelecek ay görüşmek üzere, sağlıkla kal…