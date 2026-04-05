Sevgili Boğa, bu Pazartesi sabahı zihnin uzak diyarlarda, büyük vizyonlarda ve hukuksal meselelerde olabilir. Güneş ve Jüpiter arasındaki gerilim, seni inandığın değerler uğruna büyük bir savaşa girmeye itiyor. Kariyerinde vizyonunu genişletmek isterken, elindeki imkanları olduğundan fazla harcama eğiliminde olabilirsin. Yurt dışı bağlantılı işlerin veya akademik hedeflerin varsa, bugün atacağın adımlar çok ses getirebilir ama detayları atlamamaya bak.

Finansal anlamda beklediğin bir haberin abartılı bir şekilde gelmesi söz konusu olabilir. Gelecek vaat eden sözlere hemen kanmamalısın. Bugün atacağın imzalar, uzun vadede sandığından daha fazla sorumluluk yükleyebilir. Ayaklarını yere sağlam basan o meşhur Boğa enerjisini korumalı, hayallere kapılmadan gerçekçi hedeflerle haftaya başlamalısın.

Peki ya aşk? Bugün aşkta özgürlük rüzgarları esiyor. Bekar bir Boğa isen senden çok farklı bir hayat görüşüne sahip, belki başka bir şehirde yaşayan biriyle flörtleşmeye başlayabilirsin. İlişkisi olan Boğalar için ise partnerin baskıcı tavırları bugün sabrını taşırabilir. Kendi alanını korumak isterken kırıcı olmamaya çalış. Akşam saatlerinde biraz yalnız kalmak ikinize de iyi gelecek. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…