Sevgili Boğa, Ay'ın karşıt burcunda ilerlemesi, bugün dikkatini tamamen ikili ilişkilere ve profesyonel ortaklıklara çeviriyor. İş hayatında ya da eğitim sürecinde, tek başına ilerleme isteğinden vazgeçip bir iş birliğinin getireceği gücü keşfedebilirsin bu pazar! Karşındaki kişilerin niyetlerini sezgisel bir keskinlikle anlayabilir, kimin sana gerçekten destek olduğunu, kimin ise sadece çıkar gözettiğini bir dedektif gibi çözebilirsin.

Tabii bu durumda maddi konularda da oldukça korumacı davranabilirsin. Kariyerinde yeni bir sayfa açmak istiyorsan, güvendiğin bir akıl hocasından alacağın tavsiyeler ufkunu açabilir. Pazar gününün sakinliğini, önündeki haftanın kriz yönetimi planlarını yapmak için kullanman sana büyük bir avantaj sağlayacak. Unutma ki bazen en büyük başarılar sessiz odalarda planlanır.

Peki ya aşk? Gökyüzü bugün senin için sadakati sorguluyor... Bekar bir Boğa isen geçmişten gelen birinin ani dönüşü kafanı karıştırabilir; ancak Ay'ın Akrep burcundaki etkisi sana yüzeysel olana kanma diyor. İlişkisi olan Boğalar için ise sahiplenme duygusu zirvede. Partnerini kısıtlamak yerine ona olan güvenini kanıtlarsan, pazar akşamı hayatının en unutulmaz ve derin sohbetlerinden birini gerçekleştirebilirsin. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…