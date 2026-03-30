Sevgili Boğa, bugün iş hayatında kendine bazı önemli sorular sormalısın. Kariyerinde belki de sadece alışkanlıkla devam ettiğin bir pozisyon, artık senin için tatmin edici olmayabilir. Bu durum, belki de uzun zamandır üzerinde düşündüğün bir konu olabilir ve bugün kendini bu konuda daha fazla sorgularken bulabilirsin. Bu farkındalığın ise iş hayatında önemli bir dönüm noktası olacağını söyleyebiliriz.

Günün ilerleyen saatlerinde, belki de daha önce hiç yapmadığın bir şekilde, daha bilinçli bir seçim yapma yoluna gideceksin. Seni beslemeyen, seni daha fazla geliştirmeyen bir işi sürdürmek ise en doğrusu olacaktır. Şimdi bu karar ile belki de uzun zamandır beklediğin bir özgürlüğe kavuşabilir ve kendini daha özgür hissedebilirsin.

Peki ya aşk? Aşk hayatında ise bugün, sahiplenme ile özgürlük arasında ince bir çizgi üzerinde dengede durmak zorunda kalabilirsin. Bekar bir Boğa burcuysan, belki de birine karşı fazla bağlanma eğilimi gösterebilirsin. Bir anda bağlanabilir, aidiyet hissine kapılıp abartabilirsin. Tabii eğer bir ilişkin varsa, durum biraz daha farklı olabilir. Bu kez partnerinle aranda biraz daha fazla alan ihtiyacı hissettirebilir sana. Hem ait hissetmek hem özgür olmak... İşte ihtiyacın olan tam da bu! Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…