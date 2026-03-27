Sevgili Boğa, bugün iş hayatında yaratıcılığını ve disiplinini bir araya getirebilirsin. Özgürce düşündüğün bir konuyu, somut bir projeye dönüştürme fırsatı seni bekliyor. Zira Satürn ile Plüton'un altmışlık açısı, hayal gücünü gerçeğe dönüştürme konusunda sana yardımcı olacak.

Bu süreçte sadece düşünen değil, düşüncelerini hayata geçiren biri olarak öne çıkabilirsin! Tabii bu da seni diğerlerinden ayıran bir özellik haline gelecektir. İşte tam da sana hem iş hayatında hem de kişisel gelişiminde büyük bir güç kazandıracak. Kendini göstermenin ve fikirlerini parlatıp para kazanmanın tam zamanı!

Peki ya aşk? Aşk hayatına geldiğimizde ise alışılmışın dışında bir bağın seni beklediğini söyleyebiliriz. Eğer bekar bir Boğa burcuysan, hayatını değiştirecek biriyle karşılaşma ihtimalin oldukça yüksek. Belki de değişmeni, kendinin bambaşka bir versiyonu ile karşılaşmanı sağlayabilir bu yabancı! Ama eğer bir ilişkin varsa, bu aşkın yeni bir form kazanacağını da söyleyebiliriz. Evlilik boşanma sürecine, aşk ayrılığa... dönüşebilir. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…