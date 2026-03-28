Sevgili Boğa, bugün iş hayatının karmaşası biraz daha artıyor. Çünkü güne henüz yeni başlamışken bir de karar vermen gerekiyor. Belki de bir projeyi sonlandırma veya devam etme kararı üzerinde düşünüyorsun. İşte tam bu noktada, kalbin ve aklın arasında kalabilirsin! Ancak, derinlerde, hangi seçeneğin seni daha huzurlu ve güvende hissettireceğini biliyorsun.

Yani bu içsel anlayış, karar verme sürecinde sana rehberlik ediyor. Dış faktörlerden bir işaret beklemek yerine, kendi iç sesini dinleyip kendi kararını alıyorsun. Belki de daha yavaş ilerliyorsun ama her adımın daha kesin ve emin. Görünen o ki bugün yolunu aydınlatacaksın.

Peki ya aşk? Aşk hayatında ise alışkanlıkların ve duyguların arasındaki çizgiyi çizmeye çalışıyorsun. Eğer bekar bir Boğa burcuysan, sana güven veren bir kişi ve kalbinin hızla çarpmasına neden olan bir kişi arasında bir seçim yapman gerekebilir. Galiba bu biraz zor olacak. Tabii bir ilişkin varsa, rutinlerin ve gerçek duygusal bağın arasındaki farkı anlama sürecine giriyorsun. Bu, ilişkinin doğasını ve geleceğini derinden etkileyebilir. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…