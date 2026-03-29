Sevgili Boğa, bugün iş hayatında perdelerin kalktığı, spot ışıklarının üzerine doğru döndüğü bir gün olacak. Venüs'ün burcuna geçiş yapması, hem görünürlük hem de maddi kazanç anlamında bir güçlenme yaşayacaksın. Ancak unutma ki bu durum tamamen rastgele bir olay değil. Venüs'ten aldığın güç kadar alın terinin, emeklerinin ve çabalarının karşılığı olarak da ortaya çıkıyor bu sonuç.

Artık neye layık olduğunu biliyorsun ve bu bilinçle hareket ediyorsun. Bu duruşun, senin için yeni fırsatlar değil, doğrudan ve somut sonuçlar getiriyor. Uzun lafın kısası hedefine ulaşıyor, istediğini sonunda alıyorsun!

Peki ya aşk? Aşk hayatında ise kalbinin sesi daha net bir şekilde duyuluyor artık. Eğer bekar bir Boğa burcuysan, seni gerçekten isteyen ve seninle aynı duyguları paylaşan biriyle karşılaşabilirsin. Dahası onu hayatına almaya hazır olduğunu da görebilirsin. Öte yandan eğer ilişkin varsa, partnerine 'git ya da kal' diyebilirsin. İlişkinde yaşanan sorunların sonu gelmek üzere, zira artık ondan ne istediği ve nasıl bir hayatın hayalini kurduğunu da biliyorsun. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…