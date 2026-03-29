Sevgili Boğa, bugün kalbinin sesini daha yüksek ve daha net bir şekilde duyacaksın. Bu sesi takip etmek, seni beklenmedik güzelliklerle karşılaştırabilir. Eğer bekar bir Boğa burcuysan, bugün seninle aynı duyguları paylaşan, tüm kalbiyle isteyen biriyle karşılaşma ihtimalin oldukça yüksek. Üstelik bu kişiyi hayatına dahil etmeye hazır olduğunu hissedebilirsin.

Ancak bir süredir diken üstünde ilerleyen bir ilişkin varsa, bugün partnerine 'git ya da kal' deme noktasına gelebilirsin. İlişkinde yaşadığın sorunların sonu gelmek üzere. Artık ne istediğini, nasıl bir hayat hayal ettiğini net bir şekilde biliyorsun. Bu durum, ilişkinin geleceği konusunda belirleyici olabilir. Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…