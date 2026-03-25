Sevgili Boğa, öz değer konusu bugün senin için önemli bir nokta. Bekar bir Boğa olarak, seni tam anlamıyla anlayan, seni olduğun gibi kabul eden ve sana gerçekten değer veren biriyle karşılaşma ihtimalin oldukça yüksek. Bu kişi, senin değerini anlamakla kalmayacak, aynı zamanda seni yüceltecek ve seni olduğun kadar değerli hissettirecek. Kalbine dokunacak, seni destekleyecek ve önünde duran tüm engelleri kaldırarak yolunu açacak.

Tabii eğer bir ilişkin varsa, bugün 'ben ne veriyorum, ne alıyorum' dengesini gözden geçirmenin tam zamanı. İlişkideki karşılıklı verimliliği ve dengeli paylaşımı sorgulamak için mükemmel bir gün. Kendine bu soruyu sormaktan çekinme: 'Ben bu ilişkiye ne kadar emek veriyorum ve karşılığında ne alıyorum?' Çünkü unutma ki sen her zaman düşündüğünden daha fazlasını hak ediyorsun. Kendine değer ver! Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…